Рева подсчитал, как изменится минимальная пенсия в Украине

02.10.2017 19:15

Министр считает, что выплаты нужно повышать на 15%, а не на 10%

В случае принятия пенсионной реформы с 1 октября 2017 года минимальная пенсия в Украине увеличится до 1452 грн. Об этом заявил синистр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Есть предложение, и мы его поддерживаем, чтобы по году у нас рост социальных выплат, то есть пенсий, шло не на 10%, а на 15% – не на 61 грн люди получили бы больше, а на 140… Если это будет принято, то с 1 октября минимальная пенсия в Украине будет составлять 1452 грн", – сказал министр в эфире "112 Украина".

По его словам, дата фактического повышения пенсий зависит от того, когда Верховная Рада пример пенсионную реформу.

Как отмечали в Кабмине ранее, пенсии в любом случае осовременят с 1 октября, но задним числом, так как парламент не успел принять закон к нужной дате.

Напомним, также принятие в Украине пенсионной реформы критически важно для четвертого пересмотра программы и выделения Украине пятого транша Международного валютного фонда (МВФ). При этом Всемирный банк (ВБ) и МВФ в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе изменениями во время его подготовки ко второму чтению.

Источник: https://www.segodnya.ua