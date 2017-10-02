- Доллар в Украине подскочил до максимума с весны12:54
- В Польше снизили пенсионный возраст12:14
- Прорыв чеченцев к украинской границе в Теткино: Бутусов показал фото и назвал имена погибших и пленных “боевиков” - ярых врагов Кремля11:56
- Новый Закон Украины "Об образовании" - "удар в спину": Венгрия и Румыния намерены бороться с решением Киева вместе - глава МИД Сийятро11:16
- Соцсети: в Запорожье любителей громкой автомузыки "угостили" цветочным горшком10:55
- Путин живет в страхе: в Кремле панически боятся, что Украина соберется с силами и освободит Донбасс военным путем, - Карин10:36
- Кабмин предложил поднять размер минимальной пенсии в Украине до 1452 гривен09:56
- Украина планирует осуществить наблюдательный полет над территорией России09:01
- Военный обозреватель рассказал, чего боится Путин на Донбассе08:04
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией07:29
Рева подсчитал, как изменится минимальная пенсия в Украине
Министр считает, что выплаты нужно повышать на 15%, а не на 10%
В случае принятия пенсионной реформы с 1 октября 2017 года минимальная пенсия в Украине увеличится до 1452 грн. Об этом заявил синистр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Есть предложение, и мы его поддерживаем, чтобы по году у нас рост социальных выплат, то есть пенсий, шло не на 10%, а на 15% – не на 61 грн люди получили бы больше, а на 140… Если это будет принято, то с 1 октября минимальная пенсия в Украине будет составлять 1452 грн", – сказал министр в эфире "112 Украина".
По его словам, дата фактического повышения пенсий зависит от того, когда Верховная Рада пример пенсионную реформу.
Как отмечали в Кабмине ранее, пенсии в любом случае осовременят с 1 октября, но задним числом, так как парламент не успел принять закон к нужной дате.
Напомним, также принятие в Украине пенсионной реформы критически важно для четвертого пересмотра программы и выделения Украине пятого транша Международного валютного фонда (МВФ). При этом Всемирный банк (ВБ) и МВФ в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе изменениями во время его подготовки ко второму чтению.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсия
- Президент пополнил Совет регионов донецкими чиновниками
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Как президент сдал позиции, и противостояние в Украине начало стихать (ФОТО)
- Андрей Клюев: в Украине сложился наиболее благоприятный инвестиционный климат
- Крым начинает процесс воссоединения с Россией, заявил первый вице-премьер
- В Донецке проходит митинг в поддержку референдума
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"12:35
- Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей12:25
- КОНСТАНТИНОВКА ВНОВЬ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ11:34
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: потерь у ВСУ нет10:14
- В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО07:45
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Доллар в Украине подскочил до максимума с весны12:54
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"12:35
- Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей12:25
- В Польше снизили пенсионный возраст12:14
- Юрий Луценко анонсировал национализацию ФК "Металлист"12:05
- Прорыв чеченцев к украинской границе в Теткино: Бутусов показал фото и назвал имена погибших и пленных “боевиков” - ярых врагов Кремля11:56
- У новых iPhone обнаружилась склонность к «вспучиванию»11:45
- КОНСТАНТИНОВКА ВНОВЬ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ11:34
- Новый Закон Украины "Об образовании" - "удар в спину": Венгрия и Румыния намерены бороться с решением Киева вместе - глава МИД Сийятро11:16
- Соцсети: в Запорожье любителей громкой автомузыки "угостили" цветочным горшком10:55
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания