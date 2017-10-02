Синоптики поділились несподіваним прогнозом

02.10.2017 10:00

Погода цієї осені не перестає дивувати. Зокрема, українські синоптики зробили черговий несподіваний прогноз, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net з посиланням на матеріали, оприлюднені виданням ВВС.

Зокрема, синоптики зауважили, що сьогодні вночі варто чекати різкого пониження температури повітря. Наприклад, на грунті, а подекуди – і в повітрі можна буде зафіксувати заморозки від нуля до мінус чотирьох градусів за Цельсієм.

Державна служба надзвичайних ситуацій попередила про різке пониження температури мешканців південних та північних областей. Особливо сильно температурна аномалія проявиться на Київщині. Подібний прогноз зберігається і на третє жовтня.

У той же час, у ДСНС наголосили, що у низці регіонів продовжує зберігатись надзвичайна пожежна небезпека. Зокрема, пожежна небезпека п’ятого класу закріплена за Харківською, Донецькою, Луганською областями та за кількома районами Сумської та Полтавської областей.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали користувачів, що тепла осінь не триватиме довго і вже скоро настане різке похолодання. Падіння температури становитиме до двадцяти градусів за Цельсієм, - зауважують метеорологи.