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Скандал со звездой фильма "Такси" в Крыму получил продолжение
Насери приехал в оккупированный Крым 30 сентября
Французский актер Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме "Такси", попал в списки "Миротворца" за незаконное проникновение на территорию оккупированного Россией Крыма.
Об свидетельствует раздел чистилище на сайте "Миротворец".
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией", – говорится в сообщении на сайте.
Насери приехал на оккупированный полуостров 30 сентября. Французский актер планирует принять участия в "Форуме мира", который пройдет в Ялте.
Напомним, что в Крым Насери прилетел со своим другом, певцом из Франции Мурадом Бурави.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
По украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области, и только с разрешения украинских властей.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Крым, актер, скандал, такси
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