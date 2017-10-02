Скандал со звездой фильма "Такси" в Крыму получил продолжение

02.10.2017 07:20

Насери приехал в оккупированный Крым 30 сентября

Французский актер Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме "Такси", попал в списки "Миротворца" за незаконное проникновение на территорию оккупированного Россией Крыма.

Об свидетельствует раздел чистилище на сайте "Миротворец".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией", – говорится в сообщении на сайте.

Насери приехал на оккупированный полуостров 30 сентября. Французский актер планирует принять участия в "Форуме мира", который пройдет в Ялте.

Напомним, что в Крым Насери прилетел со своим другом, певцом из Франции Мурадом Бурави.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

По украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области, и только с разрешения украинских властей.

Источник: https://www.segodnya.ua