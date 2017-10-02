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Срочно: сгорели заживо запертые в хостеле люди, много смертей

02.10.2017 10:24
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Срочно: сгорели заживо запертые в хостеле люди, много смертей

Сегодня, 2 октября, в одном из запорожских хостелов в пожаре погибли пять человек

У людей не было возможности выпрыгнуть и спастись. Пожар возник в двухэтажном здании хостела площадью 200 м. кв. на втором этаже около 2:45 ч.

«Ночлежку», которую назвали хостелом, самовольно обустроили в двухэтажном кирпичном здании по дороге на оптовый рынок возле «тещиного языка». Там часто оставались продавцы. Причиной пожара мог стать включенный камин.

Стало известно, что на втором этаже были решетки — люди не могли даже выпрыгнуть. Во время ликвидации были обнаружены тела 4 погибших.

Также, 5 человек были госпитализированы в больницу (из них ребенок 2009 г.р.), однако один человек умер в реанимации.

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 52 человека.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, что сегодня утром в хостеле на Жуковского во время пожара погибло четыре человека.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Запорожье, пожар
 
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