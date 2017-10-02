- Украинцам готовят новую тарифную бомбу, цены взлетят14:12
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- Гидрометцентр предупреждает о новых заморозках в стране13:40
- Население аннексированного Крыма тает: скорость вымирания подскочила в 2,2 раза13:15
- В НБУ сообщили новую причину девальвации гривны13:00
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
- КОММУНАЛЬЩИКИ СНОВА ХОТЯТ РАЗОРИТЬ УКРАИНЦЕВ11:23
В НБУ сообщили новую причину девальвации гривны
Причиной ослабления в течение первого месяца осени текущего года курса национальной валюты Украины по отношению к доллару США является то, что энерготрейдеры традиционно проявляют к нему больший интерес. Как передает replyua.net, такая информация была предоставлена на официальном портале украинского регулятора.
«На гривну в сентябре 2017 года оказывалось, главным образом, сезонное давление, причиной которого является традиционный рост спроса на иностранную валюту со стороны нефте- и газотрейдеров. Этот спрос также усиливался умеренным ростом цен на черное золото на рынке мира», — говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе Национального банка сообщили, что сократился объем предложения наличной иностранной валюты со стороны населения, хотя спрос на нее растет. Представители регулятора отмечают, что активизацию спроса населения можно пояснить сезонным ухудшением курсовых ожиданий. Напомним, что еще не так давно руководство Национального банка Украины сообщили, что гривна ослабла по отношению к доллару в связи с сезонными факторами. В частности, в нагнетании обстановки обвиняли средства массовой информации.
Теги: Донбасс, НБУ, гривня, девальвация
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
- Нужен режим тишины: Донбассу грозит новая экологическая катастрофа07:05
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- Украинцам готовят новую тарифную бомбу, цены взлетят14:12
- Еврокомиссия огорчила жителей Каталонии14:05
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- Гидрометцентр предупреждает о новых заморозках в стране13:40
- Нобелевскую премию по медицине получило "трио" американских ученых13:30
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- Население аннексированного Крыма тает: скорость вымирания подскочила в 2,2 раза13:15
- В НБУ сообщили новую причину девальвации гривны13:00
- Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых телеактеров12:45
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- В «ДНР» пропала связь «МТС»