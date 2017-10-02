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В Украине вводят международный налоговый стандарт

02.10.2017 17:18
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В Украине вводят международный налоговый стандарт

С 2020 года в Украине начнется автоматический обмен информацией о финансовых счетах нерезидентов по международному стандарту Common Reporting Standard, который был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и одобрен G20. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров, передает facenews.

Первый обмен налоговой информацией состоится по результатам 2019 года.

"Такая дата является вполне реалистичной. Мы понимаем, что до того времени надо внести соответствующие изменения в законодательство и обеспечить высокие стандарты безопасности и конфиденциальности полученных данных", – отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, налог
 
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