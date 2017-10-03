Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится

03.10.2017 15:41

Александр Мотыль, известный американский историк, заявил о том, что настоящий мир через несколько лет в Украине не наступит, а то, что случится, станет опасным для всех государств, включая и саму Украину, однако при этом Украина будет оставаться одной из самых стабильных стран, передает from-ua.com.

Мотыль считает, что сейчас не только Украина, но и весь остальной мир переживает дестабилизирующие и сильнейшие потрясения, и через несколько лет мир уже не будет существовать в привычной для нас форме.

«Через 5-10 лет ЕС будет другим (возможно, даже не будет существовать). НАТО тоже. Россия останется надолго наибольшей угрозой для Украины. Стабильная Россия будет иметь территориальные претензии, нестабильная - сможет залить Украину беглецами, терроризмом и тому подобным. Совсем возможно, что постпутинская Россия распадется», - отметил Мотыль.

Также историк считает, что США станут более изолированной страной, Беларусь вообще под вопросом, если уйдет Лукашенко, а Китай разрастется и станет главным государством в Азии, имеющим большую власть. Впрочем, Мотыль не исключил, что Украина будет стабильной в плане экономики – ВВП продолжит расти, и по сравнению с другими странами, Украина будет более перспективной.