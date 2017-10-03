- В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ВСЕ ОБСУЖДАЮТ РЕФОРМЫ, А ПЕНСИИ ЗАВТРА НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ПО-СТАРОМУ…20:31
- Каждый третий украинец хотел бы иметь двойное гражданство18:48
- Не прошло и трех недель обсуждений: Парламент ввел электронное судопроизводство17:22
- "Войны на Донбассе нет. Есть бессмысленная бойня! Альтернативы Украине нет!" - экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин вызвал резонанс в Сети новым политическим призывом16:59
- Почти половина украинцев хотят работать за границей - опрос16:39
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится15:41
- Ярош объявил о формировании на Донбассе третьего батальона УДА15:01
- Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов для населения в 2018-2020 годах13:56
- Доллар в Украине подскочил до максимума с весны12:54
- В Польше снизили пенсионный возраст12:14
Ярош объявил о формировании на Донбассе третьего батальона УДА
На Донбассе началось формирование третьего отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии. Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош в интервью "Апострофу".
По его словам, потребность в такой силе назрела именно сейчас. Многие командиры за время боевых действий "выросли", а потому стало целесообразным сформировать новый батальон.
"Главную ставку мы сейчас делаем на так называемые дефицитные воинские специальности. Ведь чтобы подготовить хорошего минометчика – нужно время. Это не просто стрелок-пехотинец, который будет в окопе лежать и контролировать какой-то сектор. Это совсем другой уровень. Подготовить аэроразведку – это совсем другой уровень", - отметил он.
По словам Яроша, в формировании новой воинской части УДА смогут принять участие отдельный легкопехотный отряд "Вольф", отдельный легкопехотный отряд "Черный туман", отдельный легкопехотный отряд "Волынь".
"Если будет необходимость, мы будем видеть необходимость пребывания наших боевых частей на фронте – они там будут находиться, как бы кому-то чего-то ни хотелось. Если же такая необходимость отпадет – мы будем заниматься территориальной обороной, чем мы уже занимаемся, в принципе. И кто-то в резерв идет", - сообщил Ярош.
Теги: Украина, Донбасс, армия, формирование, Ярош, добровольческие батальоны
- В обороне Украина должна рассчитывать сама на себя - Порошенко
- Батальоны "ополчения Крыма" отправляются "спасать" Донбасс: "Идём на уничтожение" (ВИДЕО)
- Кремль ищет повод для официального ввода войск в Украину - россиянам нужна героическая картинка
- Вооруженные Силы Украины вошли в ТОП-30 по боевой мощи
- В украинской армии уже более 90 тысяч контрактников, — Порошенко
- Сухопутным силам США многому можно поучиться у украинских коллег - американский генерал
- В зоне АТО на российской мине подорвался 24-летний сапер ВСУ19:41
- "Пока киевской власти не будет, я не успокоюсь", - российская певица Чичерина пообещала бороться против Украины до конца. ВИДЕО19:14
- "Патриоты "молодой республики" достигли совершенства в области мародерства", - Казанский показал знаковое фото из оккупированного Донецка18:26
- Проект закона о реинтеграции Донбасса готов: Россия названа страной-агрессором и оккупантом18:02
- “Давай лавэ и получай свой крест”: у главаря “ДНР” Захарченко закончились деньги на “медали” для “армии” - соцсети17:40
- Послание для ОБСЕ и ООН: жители смело требуют, чтобы боевики "ДНР" и российские наемники убрались вон из оккупированного села Пикуза15:22
- "Гражданская война" в Украине: из Татарстана воевать на Донбассе ездили сотни наемников. Количество “груза 200” никому не интересно - росСМИ14:39
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"12:35
- Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей12:25
- КОНСТАНТИНОВКА ВНОВЬ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ11:34
- В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ВСЕ ОБСУЖДАЮТ РЕФОРМЫ, А ПЕНСИИ ЗАВТРА НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ПО-СТАРОМУ…20:31
- Российская армия шокирована: пока СМИ РФ сообщают о "блистательных победах" путинских вояк в Сирии, ИГИЛ берет их в плен20:05
- В зоне АТО на российской мине подорвался 24-летний сапер ВСУ19:41
- "Пока киевской власти не будет, я не успокоюсь", - российская певица Чичерина пообещала бороться против Украины до конца. ВИДЕО19:14
- Каждый третий украинец хотел бы иметь двойное гражданство18:48
- "Патриоты "молодой республики" достигли совершенства в области мародерства", - Казанский показал знаковое фото из оккупированного Донецка18:26
- Проект закона о реинтеграции Донбасса готов: Россия названа страной-агрессором и оккупантом18:02
- “Давай лавэ и получай свой крест”: у главаря “ДНР” Захарченко закончились деньги на “медали” для “армии” - соцсети17:40
- Не прошло и трех недель обсуждений: Парламент ввел электронное судопроизводство17:22
- "Войны на Донбассе нет. Есть бессмысленная бойня! Альтернативы Украине нет!" - экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин вызвал резонанс в Сети новым политическим призывом16:59
- Проверьте себя на человечность!14:20
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться13:34
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев