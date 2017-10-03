Каждый третий украинец хотел бы иметь двойное гражданство

03.10.2017 18:48

Такие результаты показало исследование, проведенное Социологической группой "Рейтинг", передает kp.ua.

Две трети опрошенных украинцев не хотели бы иметь двойное гражданство, в то время как 35% признались: они бы хотели иметь второй паспорт.

Чаще всего такое желание высказывали на юге страны, а также молодежь, работающие и обеспеченные.

Среди стран, гражданство которых они хотели бы иметь, украинские респонденты чаще всего выбирали страны ЕС (42%).

18% хотели бы иметь гражданство США, 15% - Канады, 12% - России.

Напомним, что это же исследование показало: 7 из 10 украинцев хотят, чтобы их дети и внуки учились за границей.