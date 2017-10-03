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Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов для населения в 2018-2020 годах
Министерство экономического развития и торговли Украины составило консенсус-прогнозосновных показателей экономики на 2018 год. Согласно этому прогнозу, коммунальные тарифы для населения продолжат плавный рост, сообщают fakty.ua.
Так ожидается, что в 2018 году (с декабря 2017 года по декабрь 2018 года) тарифы на газ для населения повысятся на 19%, горячая вода, отопление, электроэнергия станут дороже на 20%.
Минимальная заработная плата за год должна увеличиться с 3200 грн до 3723 грн. Ставки по кредитам в коммерческих банках, как ожидается, немного снизятся: с 15% до 14,1% годовых в среднем.
Тарифы, согласно консенсус-прогнозу, продолжат расти в 2019—2020 годах. Так, газ должен подорожать в 2019 году на 12,5% в 2020 году — еще на 10%. Горячая вода, отопление, электроэнергия в 2019 году, как ожидается, прибавят в стоимости 17,5%.
Минимальная зарплата в 2019 году по прогнозам составит 4057,5 грн, в 2020-м — 4282 грн.
Напомним, в консенсус-прогнозе не фигурируют данные по стоимости холодной воды и водоотвода в домах, но эти услуги также могут вырасти в цене для населения. Так, «Киевводоканал» планирует с 2018 года поднять тарифы на холодную воду и водоотвод, ссылаясь на подорожание электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, необходимость ремонта основных средств.
Теги: Украина, Донбасс, рост, коммунальные услуги, Министерство экономики, тарифы
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