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"Не имея возможности достичь своих целей на Донбассе военным путем, противник переносит основные усилия в глубину нашей страны", - Муженко подтвердил, что взрывы на складах ВСУ - диверсии России
В последние 2 года в Украине произошел ряд пожаров на складах боеприпасов Вооруженных сил. Все они - результат диверсий страны-агрессора России. С таким официальным заявлением выступил глава украинского Генштаба Виктор Муженко в Национальном университете обороны Украины им. Черняховского, передает "Диалог.ua".
"Происшествия на арсеналах (складах) вблизи Сватово, Волновахи, Балаклеи, Мариуполя, Калиновки является не чем иным, как результатом спецоперации", - сообщил Муженко, уточнив, что Кремль прибегает к диверсиям из-за бессилия в войне с ВСУ на Донбассе. Он обратил внимание на то, что российские спецслужбы стараются уничтожить именно те боеприпасы, которые в Украине не производятся и закупка которых невозможна.
Муженко заверил, что действия противника на сегодняшний день полностью прогнозируемы, и ВСУ приняла меры для предотвращения диверсий. Власти выделили солидный бюджет для защиты арсенала ВСУ, однако реализация программы займет некоторое время, предупредил Муженко. Он также анонсировал увеличение численности украинской армии за счет появления специальных батальонов охраны важных объектов ВСУ.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, пожар, боеприпасы, склад, диверсия, ВСУ, взрывы, Муженко
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