Новый Закон Украины "Об образовании" - "удар в спину": Венгрия и Румыния намерены бороться с решением Киева вместе - глава МИД Сийятро

03.10.2017 11:16

Глава МИД Венгрии Петер Сийятро провел встречу со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану, обсудив один из важнейших вопросов о новом Законе Украины "Об образовании". Власти Венгрии и Румынии намерены совместно выступить против нового Закона Украины "Об образовании", передает "Диалог.UA".

Такой анонс сделал глава МИД Петер Сийятро после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану в румынском городе Клуже. Министр отметил, что Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией по данному вопросу. "Гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами", - заявил он.

По его мнению, данный закон об образовании противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест. В связи с этим Сийятро подчеркнул, что рассматривает принятие украинского закона как "удар в спину" двум государствам.