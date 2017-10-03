Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Новый Закон Украины "Об образовании" - "удар в спину": Венгрия и Румыния намерены бороться с решением Киева вместе - глава МИД Сийятро

03.10.2017 11:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новый Закон Украины "Об образовании" - "удар в спину": Венгрия и Румыния намерены бороться с решением Киева вместе - глава МИД Сийятро

Глава МИД Венгрии Петер Сийятро провел встречу со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану, обсудив один из важнейших вопросов о новом Законе Украины "Об образовании". Власти Венгрии и Румынии намерены совместно выступить против нового Закона Украины "Об образовании", передает "Диалог.UA".

Такой анонс сделал глава МИД Петер Сийятро после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану в румынском городе Клуже. Министр отметил, что Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией по данному вопросу. "Гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами", - заявил он.

По его мнению, данный закон об образовании противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест. В связи с этим Сийятро подчеркнул, что рассматривает принятие украинского закона как "удар в спину" двум государствам.



Теги: Украина, Донбасс, закон, образование, Венгрия, Румыния, ЕС, МИД, Соглашение об ассоциации
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх