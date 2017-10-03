Прорыв чеченцев к украинской границе в Теткино: Бутусов показал фото и назвал имена погибших и пленных “боевиков” - ярых врагов Кремля

03.10.2017 11:56

30 сентября группа чеченцев с боем прорывалась через границу РФ в Украину. В результате столкновения с силовиками РФ двое погибли, один захвачен, одному удалось бежать. Во время перестрелки смертельные ранения получил пограничник.

Журналист Юрий Бутусов пишет, что в тот день пограничный патруль обнаружил неизвестных. В бою погибло двое чеченцев - Бантаев Арби Хож-Баудинович, данные второго уточняются. Россияне захватили в плен Магомеда Эльмурзаева. В Украину якобы удалось прорваться Демильханову Али Шарпудиевичу, передает “Диалог.UA”.

Эта группа "боевиков" по факту оказалась борцами за свободу и независимость Ичкерии. Их имена всплыли в СМИ 16 сентября, когда полиция остановила машину с Эльмурзаевым, Демильхановым и Бантаевым в Хасавюрте. Тогда так же завязалась перестрелка. Чеченцы ранили двух силовиков и бежали.

Журналист не исключает, что у всей группы на руках только один пистолет. Если бы у группы чеченцев было еще оружие, то в схватке с пограничниками они его непременно применили бы. После того случая чеченцы решили прорываться в Украину, однако недалеко от границы их обнаружили. На данный момент судьба Демильханова неизвестна.