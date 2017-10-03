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Соцсети: в Запорожье любителей громкой автомузыки "угостили" цветочным горшком
Неизвестные решили послушать музыку в машине после 22:00. За что получили награду в виде прилетевшего с окна многоэтажки горшка. В Запорожье жители одного из домов решили своеобразно наказать любителей громкой музыки. Как сообщил портал Dtp.Kiev.ua, курьезный случай произошел этой ночью, передает kp.ua.
- Ночью неизвестные в автомобиле Mazda под окнами жилого дома решили устроить автомобильный музыкальный батл через subwoofer на полную громкость. В батле победил прилетевший с 5-го этажа горшок, - отметил портал.
Других подробностей происшествия нет.
Пользователи сети поддержали действия людей, бросивших горшок. Однако отметили, что фото, выставленное как подтверждение произошедшего, не соответствует действительности. "Правильно. Респект", "Р Е С П Е К Т И Щ Е кинувшему метко горшок!!!!!!", "Сам поступок правильный и поучительный бесспорно,но фото не в Запорожье и даже не в Украине", "Это не Украина, но данный случай был и в Запорожье с цветком, и в Кривом Роге с бутылкой из под шампанского. В обоих случаях ремонт авто вылез меломанам в очень большую копейку...".
Теги: Донбасс, Запорожье, музыка, авто, награда, курьез
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