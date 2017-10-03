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Украина планирует осуществить наблюдательный полет над территорией России

03.10.2017 09:01
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Украина планирует осуществить наблюдательный полет над территорией России

Украинские верификаторы в 2018 году планируют осуществить 12 наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу, сообщает 24tv.ua.

"Украина планирует выполнить 12 наблюдательных полетов на территориях государств-участников Договора по открытому небу с учетом тенденций развития ситуации безопасности, количества военной деятельности на территориях стран Европы и Российской Федерации.

Миссии наблюдательных полетов на территории Российской Федерации Украина планирует провести совместно с государствами-партнерами", – говорится в сообщении.
Эту инициативу Украина представит 5-6 октября в Вене во время заседания Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2018 год.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Европа, наблюдатели, договор
 
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