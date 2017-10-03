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В Раде объяснили, как закон о реинтеграции Донбасса поможет введению миротворцев
Ряд комитетов Рады обсудил законопроект, который нарпавлен на социальную защиту людей и разработку способов управления территориями Донбасса. Закон о реинтеграции Донбасса может стать "базой для параметров" миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко, передает segodnya.ua.
Об этом она рассказала, отвечая на вопрос о заседании с участием членов комитета по иностранным делам, комитета по вопросам евроинтеграции, а также представителей других органов власти, в частности заместителя главы администрации президента Константина Елисеева.
Гопко сообщила, что Елисеев проинформировал участников заседания о встречах, которые имел президент, а также о концепции миротворческой миссии на Донбассе.
"Проговаривались варианты того, что будет, если Россия наложит вето... Один из важных вопросов, мы готовим, что временная оценочная миссия с участием представителей Секретариата ООН посетит Украину в ближайшее время, мы рассчитываем", – сказала депутат.
Она добавила, что это необходимо для того, чтобы понять, какие должны быть параметры миротворческой миссии и сколько может пойти денежных средств на развертывание и содержание миссии.
Гопко объяснила, что эксперты ООН могли бы сделать оценку потребностей, составить смету миссии.
"Съездили бы на восток специалисты и четко оценили. Как только эта миссия приедет сюда, тогда они уже будут иметь какие-то конкретные предложения, которые уже будут на Совбезе обсуждены. Они смогут на востоке увидеть... мандат, оценить численность, бюджет, и уже представить это от имени офиса генерального секретаря (ООН – Ред.)", – рассказала нардеп.
В то же время, Гопко отметила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, в свою очередь, представляет определенные рамки, модель под эту миротворческую миссию.
Также, по словам Гопко, во время встречи правовед-международник, профессор Владимир Василенко отметил, что в законопроекте о реинтеграции будет "определенная база под будущую миротворческую миссию, где будет четко сказано, что признание, в частности, российских оккупационных войск записано в этом законе терминологически, российская оккупационная власть, – четко уже в соответствии с этим, не может Россия участвовать в миротворческой миссии".
"Сама миротворческая миссия не появится в этом тексте законопроекта. Но этот законопроект, если он будет принят как закон, может стать определенной базой для параметров миротворческой миссии, для выставления определенных "красных линий", – то, что было раньше проговорено", – сказала депутат.
Кроме того, по словам Гопко, на встрече речь шла о модели миротворческой миссии и международной солидарности с Украиной.
Также участники заседания обсуждали вопрос о возможности продления еще на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, действие которого истекает 18 октября.
"Насколько пролонгация такого закона является важной как своеобразная база для того, чтобы можно было вести в дальнейшем переговоры, как продолжение санкций", – сказала председатель комитета.
По словам Гопко, законопроект предусматривает настоящую реинтеграцию, социальную защиту людей, в том числе обеспечение рабочими местами, а также способы управления территориями Донбасса.
При этом нардеп отметила, что текст законопроекта депутаты еще не видели, а обсуждалась только его концепция.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, Верховная Рада, санкции, миротворцы
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