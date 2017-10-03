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"Войны на Донбассе нет. Есть бессмысленная бойня! Альтернативы Украине нет!" - экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин вызвал резонанс в Сети новым политическим призывом
Экс-глава “ЦИК ДНР” Роман Лягин назвал это квазиформирование “разрешенной в России террористической организацией, осуществляющеей внутренний террор” и потребовал признать свою вину всем бывшим украинским ведомствам, которые не смогли защитить конституционный строй в 2014 году. Об этом он написал в своем Facebook, вызвав резонанс, передает “Диалог.UA”.
“Тотально несвободное псевдогосударственное образование, осуществляющее внутренний террор!” – написал он в комментариях к посту. В переписке с пользователями бывший организатор незаконного референдума в Донецке написал, что на Донбассе происходит “не война, а бессмысленная бойня”.
“ДНР не то государство, которое мы собирались построить, и альтернативы Украине нет! Разумно приблизить неизбежное! Хватит уже”, - заявил сепаратист. На вопрос о том, не смущает ли Лягина личное участие в создании террористической организации, экс-глава "ЦИК ДНР" заявил, что все должны признать свою вину в происходящем. “Где были СБУ, МВД Украины и все прочие, в чьи обязанности входила защита конституционного строя? Пора остановиться и строить мирную жизнь! Альтернативы реинтеграции нет”, - ответил Лягин.
При этом он рекомендовал “вате” прекратить использование фейки и напомнил, что в освобожденном Славянске мэром был избран представитель “Оппозиционного блока” Вадим Лях, который открыто игнорирует Евромайдан, но в городе нет геноцида, комендантского часа и прочего. Ранее Лягин признал, что три с половиной года назад поверил России, но она предала Донбасса, бросив мирных жителей под танки. Боевики “ДНР” поддержали резонансное заявление экс-главы "ЦИК ДНР".
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Российская Федерация, МВД, СБУ, ДНР, Оппозиционный блок
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