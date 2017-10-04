Евросоюз из-за Донбасса хочет запретить полеты самолетов сразу в три украинских города: СМИ узнали причину шокирующего решения европейцев

04.10.2017 15:11

В ЕС готовятся закрыть воздушное пространство над Восточной Украиной, перекрыв полеты сразу в три крупных украинских города - Днепр, Харьков и Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ, передает dialog.ua.

Стало известно, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило украинским регулирующим органам проект документа, согласно которому движение авиационного транспорта над частью страны будет значительно ограничено. Европейцы хотят ограничить полеты над востоком страны, признав опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в составе которого находятся международные аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья. При этом бывший начальник операционного департамента Мининфраструктуры утверждает, что указанное решение выглядит крайне странно.

СМИ сообщают, что в ситуацию поспешили вмешаться украинские власти, встревоженные последствиями для пассажиропотока и экономики региона указанным решением. Работы в связи с решением европейцев будут проведены по линии украинских спецслужб и госорганов, регулирующих авиационное движение на территории Украины.