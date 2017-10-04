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Эксперт: За 10-15 лет на "накопительные пенсии" можно будет купить разве что китайскую расческу
По словам аналитика, причина появления пункта о втором уровне в тексте закона достаточно банальна: без него, реформа выглядела бы как обычное "обрезание" лишних пенсионеров. Второй уровень пенсионной системы – накопительный – вводится с 1 января 2019 года, сообщает kp.ua.
"Участниками накопительной системы пенсионного страхования являются лица, которые по состоянию на 1 января 2019 года подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию согласно данному Закону, - говорится в тексте законопроекта, принятого ВР 3 октября. – Застрахованные лица, которым на 1 января 2019 года осталось менее 10 лет до достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 данного Закона, имеют право принять решение не платить страховые взносы в накопительную систему пенсионного страхования".
При этом лица пенсионного возраста не могут быть плательщиками страховых взносов в Накопительный фонд.
Введение второго уровня пенсионной системы сегодня - это, скорее, как пожелание счастья на дежурной поздравительной открытке, - отметил в комментарии "КП" в Украине" банковский аналитик Алексей Кущ. - После устроенного "банкопада", у украинцев надолго отпало желание инвестировать свои кровные в отечественный рынок капитала.
Кроме того, как обезопасить эти накопления от девальвационного риска обесценивания гривны и инфляции? За 10-15 лет на накопления можно будет купить разве что китайскую расческу. Кроме того, куда вкладывать? В государственные облигации страны, которая находится в преддефолтном состоянии?
Правда есть вероятность того, что на наш рынок пустят крупные иностранные компании по управлению пенсионными активами. В этом случае они выведут все пенсионные накопления украинцев в иностранные активы, и мы будем развивать бедную экономику США и ЕС.
По словам аналитика, причина появления пункта о втором уровне в тексте закона достаточно банальна: без него, реформа выглядела бы как обычное "обрезание" лишних пенсионеров. Вот и добавили пункт о втором уровне, который в нынешних условиях украинской экономики воспринимается простыми смертными как "небеса обетованные".
Впрочем, заранее радоваться или огорчаться не стоит. По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, накопительную систему вполне могут перенести в очередной раз и с 2019-го она не заработает.
Теги: Украина, Донбасс, страхование, пенсионный фонд, пенсионная реформа, пенсии
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