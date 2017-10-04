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Кремлевский прихвостень Пушков брызнул ядом после заявления Муженко о подрыве складов в Калиновке: “Там прежде и Вия видели и другую нечисть
04.10.2017 09:51
Ярый сторонник политики Кремля, сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в очередной раз открыто радуется масштабным ЧП на территории чужих государств, язвительно высмеивая итоги расследования. В микроблоге Twitter российский политик очередным объектом для своего “издевательства” выбрал начальника Генштаба Украины Виктора Муженко, передает “Диалог.UA”.
“Начальник Генштаба ВСУ Муженко заметил над Винницей в ходе взрывов космические аппараты! По преданиям, там прежде и Вия видели, и др. нечисть”, - написал Пушков.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Винницкая область, склад, ЧП, ВСУ, подрыв, Муженко
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