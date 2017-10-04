На срочную службу осенью призовут более 10 тыс. человек

04.10.2017 07:20

На срочную службу набирают 10 461 человека в возрасте от 20 лет В Украине в октябре-ноябре 2017 года на срочную военную службу призовут более 10 тыс. человек. Об этом РБК-Украина сообщили в управлении по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

"Согласно указу президента на укомплектование ВСУ и других военных формирований осенью 2017 года планируется призвать 10 461 человека в возрасте от 20 полных лет, в том числе в ряды ВСУ - 6 360, Нацгвардии - 3 500, в Государственную специальную службу транспорта - 600", - сообщили в ВСУ. Отметим, призывная кампания стартовала 2 октября, а закончится 30 ноября. Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская армия уточнила порядок подготовки в соответствии с угрозами со стороны России. По его словам, в ходе последних учений армия отработала доукомплектование боевых бригад личным составом. А проведение учений и сборов в течение сентября обеспечило подготовку ВСУ к "адекватному реагированию" на возможные изменения стратегической обстановки вокруг Украины.