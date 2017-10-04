«Нам угрожают, на нас давят», - представители сел Донетчины приехали в Киев, чтобы рассказать о незаконных действиях властей Покровска

04.10.2017 20:35

Представители трех сельсоветов Донетчины приехали в Киев, чтобы рассказать о том, как власти Покровска угрозами и подкупами заставляют их села объединиться с городом.

Представили Cергеевского, Удачненского и Першотравневого сельсоветов Покровского района Донетчины в столице дали брифинг журналистам, сообщает корреспондент ИА «Вчасно».

Жители Донетчины заявили, что их села отказываются объединяться с Покровском, поскольку вполне способны обеспечивать себя. Однако власти Покровска уже полтора года требуют от селян принять решение об объединении, используя при этом далеко незаконные методы.

«Мы отстаиваем сельскую громаду, потому что наше село самодостаточно, оно может развиваться, давать хорошие экономические показатели, - рассказал журналисту ИА «Вчасно» активист из села Сергеевка Николай Дегтярь. - При объединении с городом наших депутатов не будет в горсовете, там не будут представлены наши интересы, у города своих проблем хватает. И в городском бюджете деньги, которые будут приходить от сельсоветов, просто растворятся».

По словам Николая Дегтяря, депутатов Сергеевской сельрады заставили на сессии принять первое начальное решение в пользу объединения Сергеевки с городом.

«В Сергеевке на депутатов сельсовета оказывалось давление, их загоняли на сессию, принудительно забирали с работы, привозили из дома, - рассказал активист. - Кто не хотел голосовать, их хватали и чуть ли не били. Их заставили проголосовать за присоединение к Покровску».

Голова Удачненского сельсовета Валерий Дугельный рассказал, что в его селе представители Покровского горсовета также оказывали давление на депутатов сельрады. При этом два депутата сложили полномочия, чтобы обезопасить себя.

«У нас было голосование, мы не поддержали объединение с городом, - рассказал сельский голова. - Хотя было запугивание депутатов. У нас депутаты складывают полномочия через это дело. Мне рассказывали, что им угрожали, обещали поувольнять с работы и депутатов, и членов семей. Угрозы шли от руководителей местных предприятий. Были угрозы соседей. Два депутата отказались от полномочий. Еще одна хотела отказаться, но я убедил ее не сдаваться. Я шокирован этим делом».

По словам Валерия Дугельного, бюджет Удачненского сельсовета — 5,5 миллиона гривен, и этих денег вполне достаточно, чтобы село процветало. В то же время власти Покровска откровенно подкупают жителей села.

«Людям задурили мозги, они воспринимают это шоу как выборы мэра Покровска Требушкина, - рассказал сельский голова. - Он энергичный, умеет показать, умеет рассказать, но это не выборы Требушкина. Не все люди могут понять, что выхода назад не будет. Мы вполне сами себя обеспечиваем. Если мы объединимся с городом, околица городская переносится на нас».

Представительница Першотравневого сельсовета Татьяна Кобец рассказала, что депутаты сельрады трижды поднимали вопрос присоединения к Покровску на сессиях сельрады и трижды единогласно проголосовали против. Однако давление со стороны властей Покровска продолжается.

«Помощники мэра Требушкина ездят к нам, как на работу, - сообщила женщина. - Позавчера к нам в село приезжал помощник Требушкина Виталий Вербицкий, и под его руководством какие-то люди собирали по селу подписи против одного из депутатов сельрады. Какое отношение имеет городская власть к нашим депутатам?».

По словам женщины, власти Покровска подкупают жителей села.

«Жителей села подкупают, и этого никто не скрывает, - говорит Татьяна Кобец. - Тем жителям, кто высказывается за присоединение к городу, машины из Покровска привозят шифер — одной машиной в несколько дворов, песок, дрова, доски. Во время подворового обхода села мэр Требушкин распорядился помочь женщине, которая поддержала объединение. В то же время перед старушкой на костылях, которая заявила, что она за самостоятельность села, он демонстративно развернулся и ушел».

Также, по словам женщины, в ее селе была создана инициативная группа граждан, которая добивается объединения Першотравневого с городом. Но в эту группу из 29 человек вошли лишь 8 местных жителей, а возглавляет ее некто Виктория Долгая, которая прописана в Киеве, а живет в Покровске.

«Какое она имеет отношение к нашему селу, — возмущенно говорит Татьяна Кобец, — Она приезжает к нам каждый день, оскорбляет нас, вмешивается в дела сельсовета».

Татьяна Кобец заявила, что представители Першотравневой сельрады много раз обращались в прокуратуру и милицию по поводу угроз, однако правоохранительные органы не реагируют должным образом.

Также депутаты сельрады обращались и к областным властям, но и там не получили поддержки.

«Наши депутаты писали обращение к главе ДонВГА Павлу Жебривскому, - говорит Татьяна Кобец. - И пришел ответ, что мы блокируем процесс децентрализации и обязаны объединиться с Покровском. На последней сессии сельвовета у нас присутствовала Людмила Быченко из областной администрации, она занимается вопросами децентрализации. Она после сессии возмущалась, говорила — вы неправильно проголосовали. Вы не имели права так голосовать. И нас опять заставляют поднимать на сессии этот вопрос».

По словам Татьяны Кобец, представители сел Донетчины надеются, что в Киеве им помогут защитить их интересы.

«За два года мы в селе сделали дороги, построили детские площадки, провели воду, делаем освещение, - говорит женщина. - При объединении с Покровском деньги уйдут в город. Требушкин сказал, что деньги будут распределяться пропорционально количеству населения, а значит у нас заберут миллионы, а дадут тысячи. Мы приехали в Киев, чтобы нас защитили, чтобы мы могли объединиться так, как мы хотим. А мы хотим объединить три сельсовета — Сергеевский, Удачненский и наш с центром в Удачненском . И у нас будет прекрасная громада, наши села будут процветать, у нас хватит денег и сил».