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НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС: УКРАИНЦЫ ЛИШАЮТСЯ ОДНОГО ИЗ ВЫХОДНЫХ

04.10.2017 15:29
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НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС: УКРАИНЦЫ ЛИШАЮТСЯ ОДНОГО ИЗ ВЫХОДНЫХ

Также планируют ввести льготы для военных, переселенцев и молодых родителей. Большинство депутатов заверяют о том, что не должно возникнуть никаких препятствий с принятием нового Трудового кодекса, ведь он не несет в себе ничего такого, что могло бы вызвать споры или противоречия, сообщает zi.dn.ua.

Один из пунктов гласит о том, что сразу после рождения ребенка, в декрет может уходить не только мать, но и отец. Но у него отпуск будет несколько короче - всего две недели.

Зато те, кто работает в жару или в душных условиях могут взять дополнительный перерыв.

Также увеличивается длительность отпуска с 24 до 28 дней. Но исчезнет один из «исторических» выходных — 2 мая, и отдыхать украинцам остается только первого числа.

Вскоре верховная Рада будет рассматривать проект на введение Дня программиста.



Теги: Украина, Донбасс, выходной, Трудовой кодекс, Верховная Рада, льготы
 
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