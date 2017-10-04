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В Сумской области пропали пограничники: подозревают ФСБ РФ
Пропавшие осуществляли мониторинг участка государственной границы. В Сумской области пропали два украинских пограничника. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает segodnya.ua.
По данным ведомства, инцидент произошел 3 октября.
"Два офицера отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" осуществляли мониторинг участка государственной границы. Около 20.00 связь с ними прервалась. В настоящее время Государственная пограничная служба Украины разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их место нахождения. Проинформированы правоохранительные органы", – рассказали в ведомстве.
В то же время, отметили в Госпогранслужбе, в российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.
"Государственная пограничная служба Украины проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих. Все обстоятельства устанавливаются", – подчеркнули в Госпогранслужбе.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, пограничники, Сумская область, ФСБ, Госпогранслужба
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