В Сумской области пропали пограничники: подозревают ФСБ РФ

04.10.2017 16:52

Пропавшие осуществляли мониторинг участка государственной границы. В Сумской области пропали два украинских пограничника. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает segodnya.ua.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 октября.

"Два офицера отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" осуществляли мониторинг участка государственной границы. Около 20.00 связь с ними прервалась. В настоящее время Государственная пограничная служба Украины разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их место нахождения. Проинформированы правоохранительные органы", – рассказали в ведомстве.

В то же время, отметили в Госпогранслужбе, в российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

"Государственная пограничная служба Украины проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих. Все обстоятельства устанавливаются", – подчеркнули в Госпогранслужбе.