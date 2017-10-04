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Важная новость для предпринимателей: Кабмин поддержал отмену налога на прибыль
Кабинет министров Украины поддержал законопроект о налоге на выведенный капитал, который заменит действующий налог на прибыль. Об этом сообщает Delo.ua.
Кабинет министров одобрил законопроект о налоге на выведенный капитал, который заменит существующий налог на прибыль. Когда новый налог вступит в силу, еще предстоит решить правительству и Парламенту. Главная идея разработанного Министерством финансов законопроекта состоит в следующем: полученная предприятием прибыль не облагается до тех пор, пока она не выплачивается собственникам в форме дивидендов или приравненных к ним платежам, то есть Минфин предлагает заменить налог на прибыль новым налогом — на выведенный капитал.
"Этим законопроектом государство говорит бизнесу: прибыль впредь не является объектом налогообложения, потому хватит придумывать схемы по ее минимизации. Показывайте реальный ее размер. Инвестору говорит: если вы можете заработать, вы не должны за это платить, вы не должны платить за свое развитие, за обновление оборудования, за новые технологии, за новые рабочие места, реинвестируйте свою прибыль, государство не вмешивается в это", — комментирует Илья Несходовский, эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР).
Согласно презентации на сайте Минфина, если прибыль распределяется в форме дивидендов, они будут облагаться по ставке 15%. При этом, если получателем дивидендов является нерезидент Украины, налог на репатриацию не взимается. Если же получателем является физлицо, то не взимается налог на доходы физлиц. Для остальных видов платежей, которые приравнены к дивидендам, предусмотрена ставка в 20%.
Речь идет о следующих платежах: проценты, уплаченные нерезидентам-связанным лицам, выплаты по договорам страхования в пользу страховщиков-нерезидентов, бесплатное предоставление имущества неплательщику налога на выведенный капитал, приобретение товаров и услуг связанных лиц, которые используют упрощенную систему налогообложения.
Введение налога на выведенный капитал, по словам эксперта РПР Олега Гетмана, приведет к тому, что малый и средний бизнес перестанет бояться налоговых проверок, банки смогут видеть реальную отчетность и легче будут кредитовать предпринимателей, госбюджет будет меньше тратить на суды и налоговые проверки. Кроме того, по словам эксперта, иностранный бизнес будет более заинтересован инвестировать в Украину, ведь налог на прибыль не будет взиматься.
Основным аргументом противников налога на выведенный капитал является недополучение госбюджетом поступлений. По словам министра финансов Александра Данилюка, этот закон сможет или дать существенный толчок развитию экономики, или создаст серьезные проблемы.
Ведь документ отменяет налог на прибыль, поступления от которого ежегодно оставляют около 80-90 млрд грн, и, по подсчетам Минфина, после введения налога на выведенный капитал поступления сократятся на 40-50 млн грн. "К закону нужно отнестись очень ответственно. Мы считаем, что в первые несколько лет потери необходимо компенсировать за счет уменьшения расходов бюджета", — заявил Александр Данилюк.
Также критики указывают, что новый режим будет дискриминировать нерезидентов в сравнении с резидентами. Ведь если распределения прибыли от одного резидентного плательщика налога на выведенный капитал в пользу другого плательщика-резидента не будут объектом налогообложения, то аналогичные распределения в пользу нерезидентов будут.
Активно говорить о налоге на выведенный капитал в Украине начали еще в конце 2015 года, когда велась подготовка к принятию бюджета-2016 и соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Тогда в сентябре 2015 года на заседании Национального совета реформ при президенте Украины был рассмотрен законопроект №3357 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налоговой либерализации", где предлагалось перейти на налог на распределенную прибыль (или налог на выведенный капитал).
В дальнейшем инициатива о налоге на выведенный капитал обсуждалась неоднократно. В итоге 21 декабря 2016 года Верховной Радой был принят закон №1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", который возложил на Кабинет министров обязательство по разработке и внесению в Парламент законопроекта о налоге на выведенный капитал не позднее 1 июля 2017 года. В марте 2017 года было заявлено о создании соответствующей рабочей группы.
Налог на выведенный капитал не является изобретением отечественного законодателя. Данная модель налогообложения функционирует с 2000 года в Эстонии, и не в последнюю очередь благодаря ей это государство вот уже не первый год занимает верхние строки в рейтинге Doing Business.
Также Эстония имеет самую конкурентоспособную налоговую систему в мире согласно Индексу международной налоговой конкурентоспособности. Не удивительно, что по стопам Эстонии решила последовать не только Украина, но и другие государства. Например, с 1 января 2017 года налог на выведенный капитал был внедрен в Грузии.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, налог, отмена, прибыль, налоговый кодекс, Кабмин, Минфин
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