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Защитники жалуются на питание: "У меня собака лучше ест"
Курсанты института ВМС в Одессе жалуются на обеды, а лицеисты оказались на больничной койке, сообщает segodnya.ua.
В столовые одесских учебных заведений, которые готовят будущих военных моряков, нагрянули ревизоры. Проверки начались после того, как один из курсантов института ВМС пожаловался в соцсети на питание, а воспитанники военно-морского лицея угодили на больничную койку с признаками отравления.
Курсант института ВМС, чей пост положил начало волне проверок, анонимно опубликовал фотографии сыра и хлеба с плесенью, а также гречневой каши нелицеприятного вида. "У меня собака и кошка лучше едят, — посетовал курсант. — Понимаю, что нас еще не перевели на новую систему питания, но это не повод нас кормить "комбикормом" третий год подряд". По его словам, многочисленные проверки учебного заведения результатов не дают, дескать, проверяющие едят за отдельным столом, а после жалоб руководство не решает проблему. "Мы не просим бананов, яблок и три вида стейков, а просим относиться к нам как к людям. Можно же из имеющихся продуктов приготовить сносную еду — это не трудно", — считает будущий офицер.
После этого в институт приехала очередная комиссия и лично — командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Руководство проверило работу столовой и бытовые условия курсантов. "Проблемные вопросы существуют, но мы их решим", — заявил Воронченко.
Пообщался с курсантами и пресс-офицер ВМС Олег Чалык. Он рассказал "Сегодня", что будущие моряки на еду не жалуются и говорят, что, мол, плесень в хлебе можно найти и в обычном магазине, так что никто от этого не застрахован. "Некоторые студенты из богатых семей просто привыкли есть другую еду", — предполагает Чалык, добавляя, что теперь условия жизни курсантов в институте будут проверять регулярно.
Командующий ВМСУ: "Проблемные вопросы есть, но мы их решим"
Вслед за шумихой в вузе появилась информация о недомогании учеников военно-морского лицея. Ребята пожаловались на расстройство желудка. "Несколько человек почувствовали себя плохо, их сразу же отправили в детскую инфекционную больницу", — рассказал Чалык. Медики диагностировали у детей легкую форму заболевания, и они уже идут на поправку, но пробудут в больнице еще несколько дней, пока врачи проведут все необходимые анализы. В самом лицее тем временем проводит проверку санэпидстанция. "Проверяются также социально-бытовые условия учеников", — отмечает Чалык и подчеркивает, что подобный случай оказался единичным — никто больше на недомогание не жаловался.
Как рассказала волонтер Антонина Селина, которая помогает офицерам ВМС, на питание стали жаловаться реже. "С приходом нового руководства в институт ВМС все изменилось в лучшую сторону, жалоб стало намного меньше", — говорит наша собеседница и признается, что ей бы хотелось, чтобы курсанты ели больше салатов, фруктов, йогуртов. По ее словам, когда в институт приехала проверка, курсант, написавший жалобу в соцсети, даже не выступил со своими предложениями. Волонтер советует курсантам не бояться и заявлять о недочетах, тогда изменения начнутся намного быстрее.
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, питание, ВМС, столовая, курсанты, жалобы
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