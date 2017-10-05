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Абонентов «Киевстара» ожидают новые тарифы
Уже с десятого числа текущего года компания «Киевстар», которая является одним из крупнейших в Украине мобильных операторов, внедряет новые тарифы как для абонентов на условиях контракта, так и для тех, кто пользуется услугой предоплаченной связи.
Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании. В частности, по словам президента «Киевстара» Петра Чернышова, 10 октября 2017 года состоится презентация новых тарифных планов для абонентов предоплаченного доступа, в которых будет предусмотрен тариф с безлимитным 3G-интернетом.
«Немногим больше чем через неделю будут запущены наши инновационные тарифы, в том числе – безлимитный 3G-тариф», – сказал Чернышев. К тому же, с его слов, новые тарифы станут более честными, по сравнению с тарифами компании «Vodafone».
Среди преимуществ новых тарифных планов, в безлимитном интернете от «Киевстара» будет снят запрет на использование торрентов, раздачу интернета с телефона, и а оплата за него будет стандартной – за целый месяц, а не за 28 дней. Впрочем, стоимость такого тарифа будет более высокой, так как в нем не будет ограничений.
Теги: Донбасс, Киевстар, повышение тарифов
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