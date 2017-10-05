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Апелляционный суд Киева запретил строительство скандальной АЗС
Также в Хозяйственном суде Киева продолжается рассмотрение иска столичной прокуратуры о сносе автозаправочной станции
Апелляционный суд Киева наложил запрет на строительство автозаправочной станции на земельном участке, расположенном на пересечении ул. Ревуцкого и Анны Ахматовой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Киевская местная прокуратура №2 в суде апелляционной инстанции добилась наложения ареста на земельный участок, расположенный на пересечении ул. Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе г. Киев. Кроме того, решением суда наложен запрет строительства на указанном участке автозаправочного комплекса", – говорится в сообщении.
Ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте земельного участка и запрета строительства на ней. Решение было обжаловано в апелляционном суде.
Кроме этого, на данный момент в Хозяйственном суде Киева продолжается рассмотрение иска столичной прокуратуры о сносе автозаправочной станции.
Напомним, вчера вечером участники митинга разгромили АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве,
Ранее сообщалось, что во время столкновений на акции против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве пострадали около 14 человек, среди них 3 журналиста.
Позже стало известно, что в Киеве во время охраны общественного порядка у строительной площадки пострадали семь полицейских.
Источник: https://kiev.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, суд, АЗС
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