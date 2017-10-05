Ар’єв: прострочені російські консерви вибухнули під видом «патріотів»

05.10.2017 21:50

Як наголошує народний депутат Володимир Ар'єв, сьогодні ми всі мали змогу бачити як деякі політики відверто показали свою антиукраїнську сутність, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис політика в соціальній мережі.



Так, нардеп наголошує, що сьогодні прострочені російські «консерви» гучно вибухнули під «патріотичним соусом». Варто лише сподіватись, що до завтра у сесійній залі зможуть навести лад. Можливо, хтось вважає, що висловлювання нардепа надто різкі, але як ще можна назвати людей, які зривають засідання Верховної Ради, не бажають визнавати Російську Федерацію агресором і маніпулятивно вимагають вилучити з тексту закону про реінтеграцію Донбасу посилання на Мінські угоди.



Цим людям чудово відомо, що на Мінських угодах базується не тільки резолюція ООН, а і санкції Європейського Союзу. А тому вони не заслуговують інших епітетів, відмінних від «кгбшних консерв». Інший варіант, який теж не вселяє надії – йдеться про корисних для Кремля дурнів, які не можуть підвести очі трохи вище, до мотузок ляльководів цього політичного гармидеру. Але весь цей галас не відміняє факту того, що закон необхідно ухвалити, - наголошує народний депутат.

Источник: http://replyua.net