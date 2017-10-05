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Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
Учитывая нынешнее состояние государственных финансов, Пенсионная реформа получилась довольно удачной, ведь решено немало задач. Во-первых, никаких проблем для имеющихся пенсионеров, а наоборот, увеличение им пенсий на 14-50% одномоментно и внедрение автоматической регулярной индексации. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Александр Палий.
По его словам, основной выгодоприобретатель реформы – уже имеющиеся пенсионеры. И это, с одной стороны, справедливо, потому что они уже лет десять не имели реальной индексации, а с другой стороны – очень непросто, потому что их целых 12 миллионов. Стоит отметить, что в России ближайшие 3 года запланировано снижение пенсий по несколько процентов в год на общую сумму почти 10 млрд долларов. Александр Палий отмечает, что, благодаря индексации более-менее снята бешеная несправедливость, так как будто бы людям в возрасте меньше надо. Чего стоит повышение пенсий для 1 миллиона человек в 1000 и более гривен. Это, как правило, будет касаться пенсионеров старшего возраста, которые вышли на пенсию давно, и чью пенсию десятилетиями не индексировали.
Политолог отмечает, что реформа поощряет легальное трудоустройство, снимает налогообложения пенсий с работающих пенсионеров, чем поощряет их к продолжению активной профессиональной жизни, а экономике дает кадров с опытом. Наконец, реформа соответствует народным представлениям о справедливости – то есть, кто платил взносы, тот получает. Александр Палий отмечает, что, конечно, можно было бы провести еще лучше реформу, если бы Билл Гейтс подарил все свое состояние нашим пенсионерам, или критики реформы направили в Пенсионный фонд то, что они когда-то украли из бюджета, но вариант с Биллом Гейтсом немного более вероятен.
Теги: Донбасс, повышение, пенсии
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