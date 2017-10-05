Крупный пожар Харьковской области: люди не могли выбраться из дымовой ловушки

05.10.2017 16:37

Пожарные спасли восьмерых, всего же 20 человек эвакуировали

В поселке Слобожанское Змиевского района горел жилой многоэтажный дом. Об этом сообщают пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным ведомства, загорелась квартира на первом этаже. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Из-за того, что двери в квартире были открыты, густой дым распространился по лестничной клетке всего дома.

"Задымление угрожало жизни жителей квартир всего подъезда. Пожарные оперативно провели спасательные работы. Первыми из дымовой ловушки они вызволили женщину и ее четырехлетнюю дочь. Пострадавшие лежали без сознания на ступеньках между четвертым и пятым этажами", – рассказывают спасатели.

К сожалению, медики констатировали смерть ребенка.

Бойцы ГСЧС спасли восемь человек, всего 20 жителей эвакуировали. Пожарные локализовали пожар, сейчас проводятся работы по его ликвидации. Причина возгорания устанавливается.

Источник: https://www.segodnya.ua



