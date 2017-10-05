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Пенсионная реформа в Украине: решен вопрос досрочного выхода на пенсию

05.10.2017 18:58
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Пенсионная реформа в Украине: решен вопрос досрочного выхода на пенсию

Руководитель Министерства социальной политики Украины Андрей Рева во время селекторных переговоров на тему активизации пенсионной реформе в нашей стране, председателем во время которых был глава правительства Владимир Гройсман, заявил, что реформа полностью сохраняет право на досрочный выход на пенсию для определенных категорий украинцев, пишет «Укринформ».

Как информирует replyua.net, министр соцполитики сказал: «Пенсионная реформа в Украине полностью сохраняет право на выход на пенсию раньше срока. Но это будет относиться только к определенным категориям граждан».

В частности министр заявил, что такой льготной возможностью смогут воспользоваться матери, которые родили пять детей или инвалидов с детства. В данном случае речь идее о том, что украинцы, относящиеся к такой категории, смогут выйти на пенсию уже в пятьдесят лет. Также сюда можно отнести и военных, участников боевых действий. Они смогут стать пенсионерами в 55 лет. Украинцы, которые болеют гипофизарным нанизмом, другими словами – лилипутами, будут иметь право выйти на заслуженную пенсию в 40-45 лет. Артисты, которые будут иметь выслуга от 20 до 35 лет, также смогут выйти на пенсию, однако только по специальному перечню. Также досрочно уйти на пенсию смогут журналисты, которые получили ранения, увечья, контузии при исполнении служебных обязанностей в местах чрезвычайных событий. Досрочный выход на пенсию в Украине также будет касаться и чернобыльцев. 




Теги: Украина, Донбасс, пенсия, пенсионная реформа
 
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