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Порошенко приветствует жесткую резолюцию Европарламента по Крыму
Президент Украины призвал усилить санкционное давление на Россию за многочисленные нарушения прав человека на полуострове
Президент Украины Петр Порошенко приветствует резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека в Крыму и призыве к освобождению незаконно удерживаемых лиц. Об этом глава государства написал 5 октября на своей странице в Facebook.
"Приветствую важную резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека в Крыму и призыве к освобождению Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова, Николая Семены, Олега Сенцова и десятков других наших граждан", – написал Порошенко.
Также президент Украины призвал к усилению санкций против России на всех международных площадках – за оккупацию Крыма и многочисленные нарушения прав человека на полуострове.
"Санкции в отношении всех причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму должны и в дальнейшем усиливаться. На всех международных площадках – и в ЕС, и в ООН, и в Совете Европы – усиливаем давление на агрессора с целью деоккупации Крыма и возвращения свободы и прав человека на украинский полуостров", – заяви Порошенко.
По словам главы государтсва, только прекращение российской оккупации полуострова способно остановить превращение Крыма "в полуостров несвободы и военный лагерь".
Напомним, Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европейский парламент посчитал необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в незаконно аннексированом Россией Крыму, включая тех, кто причастен к осуждению лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова и журналиста Николая Семены.
Кроме того, в принятом европейскими парламентариями документе прописано, что ЕП считает, что права крымских татар были серьезно нарушены из-за запрета деятельности Меджлиса и объявления его экстремистской организацией 26 апреля 2016 года и из-за запрета их лидерам вновь вернуться на полуостров.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Крым, резолюция, Порошенко
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