Стало известно, когда Украина возобновит добычу газа в Черном море

05.10.2017 17:35

В интервью журналистам УНИАН председатель ПАО «Укргаздобыча» Олег Прохоренко сообщил, что компания планирует приступить к промышленной добыче природного газа на шельфе Черного моря с 2021 года, сообщает replyua.net.

В частности, он отметил, что в период с 2019 по 2020 годы компания хочет приступить к разведочному бурению на черноморском шельфе. «Суть нашего предложения заключается в разработке сразу пяти лицензионных участков на шельфе Черного моря, запасы газа которых составляют от 80 до 300 миллиардов кубических метров газа», - сказал Прохоренко.



«По нашим оценкам, в ближайшие пять-семь лет мы сможем выйти на показатель добычи пяти миллиардов кубометров в год, а используя опыт других стран, я считаю, что мы сможем сократить этот период», - отметил он.



Еще не так давно в «Укргаздобыча» не осуществляли добычу газа на украинском шельфе. До того, как Россия аннексировала Крым и захватила украинское имущество, на полуострове ресурс в акватории Крыма добывала государственная компания «Черноморнефтегаз». По этой причине, по словам Прохоренко, для добычи нужно будет привлекать иностранных инвесторов.