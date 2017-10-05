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Украинцев будут идентифицировать по цифровой подписи
Уже работающий в Украине бизнес сможет воспользоваться переходным периодом
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий идентификацию граждан по электронной цифровой подписи Bank ID и Mobile ID. За принятие законопроекта №4685 "Об электронных доверенных услугах" проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как отметил глава Комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, принятие законопроекта максимально приблизит украинское законодательство в сфере электронных доверительных услуг к европейскому, что "является большим шагом к интеграции экономики Украины с экономикой стран ЕС".
"Доработанный законопроект учитывает замечания, которые были в первом и втором чтении. В общем в комитет поступило 477 правок. Этот законопроект максимально приближен к европейскому законодательству в сфере электронных доверительных услуг. Среди нововведений законопроекта: прозрачное предоставление статуса поставщика электронных доверительных услуг, четкое разграничение органов власти, внедрение процедуры независимой оценки соответствия для предоставления услуг, возможность использования национальных и международных стандартов", – сказал Данченко.
Также Данченко отметил, что законопроектом предусмотрен переходной период для существующего бизнеса.
"Предусмотрено вступление в силу законопроекта через год со дня публикации. Кроме этого, уже существующие аккредитованные центры сертификации ключей автоматически вносятся центральным удостоверительным органом в доверительный список", – сказал он.
Кроме этого, Данченко подчеркнул, что принятие закона об электронных доверительных услугах позволит Украине присоединится к единому цифровому рынку Европы.
"В пятницу министры Европейского Союза подписали соглашение о создании единого цифрового рынка до 2018 года. Цифровой рынок – это около 60 миллиардов евро инвестиций в инфраструктуру, развитие цифровых услуг. Доля Украины в этом рынке может составить 5-6 миллиардов долларов", – отметил он.
Напомним, этой осенью украинцы начнут получать внутренние ID-паспорта со встроенной электронной цифровой подписью (ЭЦП). ID-паспорта с такой подписью позволят гражданам свободно пользоваться государственными и банковскими онлайн-услугами, а также подтверждать личность в любых интернет-операциях.
Кроме того, МВД Украины ввело новый онлайн-сервис: заказ Справки об отсутствии судимости – бесплатно и в режиме 24/7. Эта справка, по словам главы ведомства Арсена Авакова, часто нужна украинцам: она требуется при оформлении на работу, подаче документов во многие государственные инстанции, для участия в тендере, усыновления, установления опеки, оформления гражданства, восстановления утраченных документов и так далее.
Вчера, 4 октября, Кабмин разрешил использовать цифровую подпись при оформлении социальных стипендий малообеспеченным студентам.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, подпись
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