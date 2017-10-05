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Закон о Донбассе не принят, Рада закрыла заседание

05.10.2017 19:58
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Закон о Донбассе не принят, Рада закрыла заседание

Парламент Украины не рассмотрел до конца проект закона о Востоке Украины. В четверг, 5 октября Верховная Рада Украины закрыла заседание, не рассмотрев до конца законопроект №7163 «Об особенностях политики государства по обеспечению суверенитета страны над временно захваченными территориями Луганской и Донецкой областей». 

Как информирует replyua.net, спикер парламента Украины Андрей Парубий сообщил о закрытии заседания Верховной Рады. Кроме того он подчеркнул, что существует вероятность того, что из законопроекта об особом статусе Донбасса будут исключены пункты о соглашениях, достигнутых конфликтующими сторонами во время переговоров в Минске. 

Напомним, ранее уже сообщалось, что во время заседания депутатов Верховной Рады Украины в сессионном зале парламентарии заблокировали трибуну. Вследствие инцидента спикер Рады Андрей Парубий вынужденно прекратил сессию и попросил всех удалиться на перерыв. «Немедленно остановитесь! Глав фракция я прошу зайти ко мне в кабинет». Как известно, потасовка возле трибуны украинского парламента произошла именно из-за проекта закона по Донбассу. 



Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада
 
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