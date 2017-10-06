Депутат: штрафы за использование русского меню в ресторанах не будут обязательными

06.10.2017 16:32

Юрий Сиротюк, депутат, инициировавший решение по меню на украинском языке в ресторанах Киева, заявил о том, что оно носит лишь рекомендательный характер. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, депутат отметил, что в документе не предусмотрены какие-либо конкретные санкции для нарушителей.



Напомним, что в четверг, 5 октября, депутаты Киеврады поддержали так называемый языковой закон, и, согласно их решению, в ресторанах и кафе Киева должно быть меню только на украинском языке, более того, все сотрудники этих заведений должны общаться с посетителями исключительно на украинском языке.Отмечается, что языком работы, делопроизводства и документации всех органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, а также языком официальных объявлений и сообщений является государственный украинский язык.



По словам Сиротюка, за нарушение этого решения штрафы пока не предусмотрены. В Киевраде также не сообщили, могут ли в будущем быть введены подобные санкции для владельцев и работников столичных ресторанов и кафе.