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Дмитрий Игнатенко возвращается в «Донбасс»
Хоккейный клуб "Донбасс" усилился еще одним игроком – к команде присоединился защитник Дмитрий Игнатенко. Игрок будет выступать под 77-м номером.
Профессиональную карьеру Дмитрий начал в сезоне-2009/10 в "Белом Барсе", за который провел четыре сезона. Болельщикам ХК "Донбасс" игрок известен по выступлениям за "Молодую Гвардию" в МХЛ и за "Донбасс" в чемпионате Украины. В национальном первенстве за "Донбасс" Дмитрий провел 39 игр, в которых набрал 29 (6+23) очков.
Минувший сезон Дмитрий провел в "Кременчуке", где за 43 игры забил 9 голов и отдал 16 ассистов, став, таким образом, самым забивным защитником чемпионата. Этот сезон Игнатенко начал в "Иртыше" из Казахстана, за который успел сыграть четыре матча.
Также Дмитрий имеет опыт выступлений за сборные Украины всех возрастов, включая выступление за Национальную сборную на домашнем чемпионате мира в Киеве-2017.
Источник: http://hcdonbass.com/
Теги: Донбасс, спорт, хоккей
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