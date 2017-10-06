"Ксенофобский скандал" в полиции Польши: подключились украинские дипломаты

06.10.2017 19:15

Дипломаты ожидают оперативного ответа от руководства полиции воеводства

Генконсульство Украины в Кракове направило письмо руководству полиции Нижнесилезского воеводства с просьбой разъяснить ситуацию в деле возможного превышения полицейскими полномочий в отношении гражданки Украины в отделении полиции во Вроцлаве. Об этом сообщил консул генконсульства Украины в Кракове Сергей Царук, передает "Укринформ".

"Мы отреагировали на эту ситуацию: направили письмо руководству полиции Нижнесилезского воеводства и ждем официального ответа", – сообщил консул.

Он добавил, что дипломаты ожидают оперативного ответа – по словам Царука, к этому делу привлечено также почетное консульство Украины во Вроцлаве.

Царук отметил при этом, что украинка не обращалась за помощью в генеральное консульство в Кракове или почетного консульства Украины во Вроцлаве.

Напомним, по сообщениям польской прессы, полицейские города Вроцлав почти сутки издевались над 21-летней украинкой, угрожая депортировать ее на родину и заставляя раздеваться. Также девушка утверждает, что ее лишили возможности позвонить близким. В конце концов, она была допрошена в качестве свидетеля, а затем отпущена из отделения без предъявления обвинений.

В сентябре сообщалось, что владелец магазина в польском городе Барлинек вывесил объявление, предупреждающее, что все граждане Украины, которые решили сделать покупки, подлежат досмотру. Владелец магазина пояснил, что надпись была сделана под влиянием импульса после кражи, совершенной украинцем. Неудачливый похититель пытался вынести два пакета с продуктами.

Напомним, в конце лета в Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку из-за ее национальности. Девушка возвращалась домой около 5:00 утра с подругами, когда с ними заговорила компания поляков: двое мужчин и женщина.

Источник: https://www.segodnya.ua