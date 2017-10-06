На баланс ВСУ поступила модернизированная техника

06.10.2017 21:38

На баланс Вооруженных сил Украины поступили модернизированная техника для ремонта бронетехники и ее заправки, о чем проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Украины.



Как информирует replyua.net, 6 октября в Виннице Вооруженные силы Украины получили на свой баланс модернизированную по оборонному заказу военную технику. В частности на ее баланс поступили 26 топливозаправщиков АЦ-5,5 на базе автомобиля Урал-4320, а также шесть мобильных танкоремонтных мастерских ТРМ-80 и МТО-80. Также сообщается, что эту военную технику для военных ВСУ подготовили на 45-м экспериментально-механическом заводе.



Согласно словам Николая Чумака, директора завода, в этом году заказ Министерства обороны достигает 55 миллионов гривен, что в 3,5 раза больше, чем в минувшем году. Он также сказал: «На сегодняшний день мы передаем двадцать шесть модернизированных топливозаправщиков ракетного топлива. Эту технику нам передало военное ведомство. Нам удалось изготовить из нее новое специальное оборудование. Мы отремонтировали шасси». В это же время директор предприятия добавил, что для осуществления работы по модернизации топливозаправщиков было изготовлено 45 тысяч комплектующих.