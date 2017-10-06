Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На баланс ВСУ поступила модернизированная техника

06.10.2017 21:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На баланс ВСУ поступила модернизированная техника

На баланс Вооруженных сил Украины поступили модернизированная техника для ремонта бронетехники и ее заправки, о чем проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Украины. 

Как информирует replyua.net, 6 октября в Виннице Вооруженные силы Украины получили на свой баланс модернизированную по оборонному заказу военную технику. В частности на ее баланс поступили 26 топливозаправщиков АЦ-5,5 на базе автомобиля Урал-4320, а также шесть мобильных танкоремонтных мастерских ТРМ-80 и МТО-80. Также сообщается, что эту военную технику для военных ВСУ подготовили на 45-м экспериментально-механическом заводе. 

Согласно словам Николая Чумака, директора завода, в этом году заказ Министерства обороны достигает 55 миллионов гривен, что в 3,5 раза больше, чем в минувшем году. Он также сказал: «На сегодняшний день мы передаем двадцать шесть модернизированных топливозаправщиков ракетного топлива. Эту технику нам передало военное ведомство. Нам удалось изготовить из нее новое специальное оборудование. Мы отремонтировали шасси». В это же время директор предприятия добавил, что для осуществления работы по модернизации топливозаправщиков было изготовлено 45 тысяч комплектующих. 



Теги: Украина, Донбасс, техника, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх