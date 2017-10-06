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Павло Правий: депутат, якого я поважав, став в один ряд з тимошенками-соболєвими-гриценками
За словами історика Павла Правого (Бондаренка), сьогодні він розчарувався у низці народних депутатів, яких до цього поважав, - про це видання replyua.net довідалось з допису оглядача в соціальній мережі.
Зокрема, Павло Правий заявив, що сьогодні він видалив з друзів у соціальній мережі депутата від «Народного Фронту» Андрія Тетерука. Детально причини такого вчинку він роз’яснив на сторінці нардепа. Примітно, що інші користувачі також не обмежують себе у висловах, відверто говорячи про своє розчарування.
За словами Бондаренка, Тетерук залишався одним із небагатьох народних обранців, якого він поважав. Але відтепер цей політик став в один ряд з тимошенками-соболєвими-гриценками. Тетерук стояв перед вибором: або ж залишитись людиною честі, або ж приєднатись до брудних оборудок власної партії, яка прагне поставити свою людину на місце очільника Генерального Штабу та вигризти більше повноважень. Тетерук обрав друге – особистий комфорт, гроші і влада виявились для нього важливішими ніж прагнення та надії народу, який його делегував до законодавчого органу. Бондаренко констатує, що його повага до нардепа померла, тож його місце серед прихильників політика можна вважати вакантним.
Теги: политика, Донбасс, депутат, Верховная Рада
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