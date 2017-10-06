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Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника

06.10.2017 09:59
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Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника

Покровская родительская суббота – это торжество, которое отмечается накануне другого великого религиозного праздника – Покровы Пресвятой Богородицы. Этот праздник очень важен для всех верующих людей, и не странно, что с ним связана довольно интересная история и немало традиций, о которых мы и хотим вам рассказать. Кстати, в 2017-м Покровская родительская суббота будет отмечаться 7 октября.

Покровская родительская суббота 2017: история праздника

Покровская суббота относится к числу Вселенских панихид. В православной вере их всего три: перед Троицей, во время Великого Поста и накануне Покрова Пресвятой Богородицы. Эти дни считаются очень важными для всех верующих, ведь в такие праздники принято всем миром молиться за упокой каждого усопшего. Стоит отметить, что история такого праздника, как Покровская родительская суббота, точно такая же, как и у Покрова Пресвятой Богородицы, которая во время обороны Константинополя спасла людей.

Стоит отметить, что Покровская родительская суббота появилась намного позже, чем Покров, и отмечается не так широко. Первоначально это торжество было приурочено людям, отдавшим свою жизнь ради защиты своей страны. Появилась, кстати, Покровская родительская суббота примерно в XVI веке и с того времени ежегодно отмечается накануне Покровы Пресвятой Богородицы.

Покровская родительская суббота 2017: традиции праздника

Конечно, в такой праздник, как Покровская родительская суббота, будет проходить довольно много разных богослужений, которые настоятельно рекомендуют посетить все верующие люди. Практически у каждого из нас есть человек, за которого нужно поставить свечи и помолиться. И это лучше всего сделать именно в Покровскую родительскую субботу. Но все-таки считается, что это обычный день, с небольшим отличием. Именно Покровская родительская суббота – это день, когда упокоенным можно помочь попасть в царство небесное.



Теги: Донбасс, праздник, религия, христианство, традиции
 
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