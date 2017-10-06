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Разгорается скандал из-за самоубийства АТОшника после пыток в полиции. ВИДЕО

06.10.2017 20:15
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Разгорается скандал из-за самоубийства АТОшника после пыток в полиции. ВИДЕО

В Кировоградской области демобилизованный участник АТО повесился после визита в районный отдел полиции.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По словам родственников мужчины, его забрали сотрудники полиции и более суток пытали, выбивая признание. АТОшника обвинили в избиении собственной супруги

Мужчина не стал доказывать свою невиновность и спустя несколько дней покончил с собой.

Отмечается, что товарищи погибшего провели собственное расследование и пришли под райотдел полиции с его результатами.

В областной полиции подтвердили факт самоубийства АТОшника. Однако информацию о пытках мужчины в полиции на данный момент не комментируют, ссылаясь на служебное расследование.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, скандал, полиция, АТО
 
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