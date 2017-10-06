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Силовики предотвратили покушение на украинского министра

06.10.2017 14:32
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Силовики предотвратили покушение на украинского министра

Вячеслав Аброськин, замначальника Нацполиции, заявил о том, что люди, подозреваемые в причастности к взрывам и нападениям на дипучреждения из банды Торпеда, также готовили покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова, сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.

«Действительно есть материалы, которые четко указывают на то, что это планировалось. В беседе подозреваемые пояснили, что следующим шагом было покушение на министра непосредственно по месту его жительства», - заявил Аброськин.

По словам замначальника Нацполиции, по месту жительства задержанных были проведены обыски, в результате которых правоохранители нашли вещественные доказательства – схемы, мобильные телефоны и многое другое, что свидетельствует о подготовке покушения на Арсена Авакова.

Аброськин подчеркнул, что преступники также владели квадрокоптерами и множеством другой техники, чтобы сбросить взрывное устройство.



Теги: Донбасс, покушение, Аваков
 
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