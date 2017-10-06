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Синоптик: «Предупреждение – в Украине очень сильный порывистый ветер!»

06.10.2017 12:10
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Синоптик: «Предупреждение – в Украине очень сильный порывистый ветер!»

Сегодня, в течение всего дня, в большинстве регионов Украины ожидается очень сильный ветер, а в некоторых областях ситуация усложнится дождем.

Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Фейсбуке. «Внимание! Тяжелый и очень сильный ветер! И он уже начался, особенно в ночные часы. Спрячьте все, что может улететь, машины уберите от старых деревьев, а не оставляйте у дома, уберите все, что нуждается в таких действиях, не планируйте какие-либо строительные работы сверху», - предупреждает Диденко. 

Также, по словам синоптика, сегодня в Украине ожидается довольно холодная погода – от 10 до 15 градусов, и только на юго-востоке и юге страны воздух может прогреться до 23 градусов. В Киеве сегодня холодно – всего 11-13 градусов, а также очень сильный порывистый ветер. Напомним, что Гидрометцентр прогнозирует первый снег и гололедицу уже во второй половине октября. 



Теги: Донбасс, погода, ветер
 
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