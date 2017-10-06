Синоптики предупредили украинцев о сюрпризах погоды на выходные

06.10.2017 17:05

На протяжении двух ближайших дней фактически во всех украинских регионах погодные условия будет определять влажная воздушная масса, максимальная температура воздуха составит 18 градусов, передает replyua,net со ссылкой на Укргидрометцентр. Тем временем, сегодняшний день, 6 октября, в Украине ознаменуется достаточно сильным штормовым ветром.



Так, согласно информации ГосЧС, сегодня в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях порывы ветра составят 19-24 м/с. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях 15-20 м/с.



Завтра, 7 октября, только в столице Украины и в Крыму осадков не будет. А вот в других регионах синоптики ожидают дожди, местами сильные. В западных областях днем температура будет колебаться в пределах +11 - +15 градусов, ночью +4 +8. В северных областях днем будет +11 +16 градусов, ночью +5 +9. В центральных областях столбики термометра покажут от +11 до +15, ночью - от +5 до +8 градусов. В южных и восточных областях будет теплее всего – от +16 до +18 градусов, ночью будет от +9 до +11. Воскресение, 8 октября, будет дождливым по всей стране.

Источник: http://replyua.net