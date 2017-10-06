Стало известно, на что украинцы тратят 94% зарплаты

06.10.2017 16:02

Украинцы тратят 94% заработанных денег на товары и услуги, откладывать удается лишь 6%. Об этом сообщили в Госслужбе статистики, передает Обозреватель.

Еще год назад показатели трат находились на уровне 90,8%, а два года назад – 89,2%.

При этом наиболее востребованные товары и услуги - это продукты и лекарства, а также расходы на проезд - дорожают быстрее, чем показывает средняя инфляция по стране.

Траты выросли даже несмотря на увеличение средних зарплат за три года в 1,7 раза не позволило сберечь больше, наоборот — траты выросли.

По данным Госстата, все украинцы потратили за первое полугодие свыше 442 млрд грн. Если учесть, что в стране более 16 млн домохозяйств, каждое из которых в среднем насчитывает 2,58 человека, то доход на одно домохозяйство составляет порядка 4600 грн/мес. Из них на продукты уходит 1850 грн/мес., а, например, на проезд — 460 грн/мес., на вредные привычки — 330 грн/мес., на лекарства — 280 грн/мес.

На фоне больших расходов на еду и транспорт люди тратят в семь раз больше денег на спиртное и сигареты, чем на образование! А также почти вдвое больше, чем на отдых, связь, покупку одежды и обуви. Более того, за три года расходы на обучение в процентах упали на треть, а в деньгах остались практически такими же.

С учетом инфляции с 2015 по 2017 год траты на учебу стали меньше на 34%.

На вредные привычки украинцы тратят больше на 11,5 млрд грн, чем в 2015 году, в процентах — на 18%, причем с учетом инфляции.

По прогнозам экспертов, кризис будет длиться еще три года, а после 2020 начнется оживление как мировой, так и украинской экономики.

Источник: https://from-ua.com