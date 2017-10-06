Стало известно о космической сумме долга Ахметова перед Украиной

06.10.2017 18:30

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК), который входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова, недоплатил 1,3 млрд грн в бюджет в течение 2012-2016 годов

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) по итогам налоговой проверки предприятия.

«Есть большое опасение, что горно-обогатительные комбинаты недоплачивают рентную плату, причем в значительных размерах», – сообщил источник ГФС.

В ведомстве уточнили, что из указанной по СевГОК суммы доначислений, на рентную плату приходится 875 млн грн.

Представитель фискальной службы добавил, что ГФС считает необходимым проверить уплату налогов другими предприятиях группы «Метинвест».

Напомним, директор металлургического комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма заявил, что на предприятии из группы компаний олигарха Рината Ахметова происходит отток кадров.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Интерфакс-Украина



