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В Украине обнаружили уникальное древнее захоронение

06.10.2017 15:45
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В Украине обнаружили уникальное древнее захоронение

Во время исследования заброшенного костела нашли усыпальницу 

В городе Клевань Ровенской области во время реставрации Благовещенского католического костела, который был заброшен более 100 лет, под алтарем обнаружили древнее захоронение. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина

Исследователи убеждены, что наткнулись на усыпальницу князя Юрия Чарторыйского, который основал украинский город. Их версию подтверждают письменные упоминания о роде от 17 века и богатое убранство гробов. В склепе специалисты обнаружили разрытую могилу и кости. "Еще видны остатки гроба. Тело перегнивает и кости вперемешку с досками лежат в земле. Видны контуры гроба", – рассказал археолог Олег Семиля. 

"Обычно центральная крипта использовалась для захоронения основателей костела или города. В нашем случае это усыпальница князей Чарторыйских, которые основала этот костел", – отметил историк Алексей Войтюк. После проведения соответствующей экспертизы стане известно, действительно ли останки принадлежат княжескому роду. Если результат будет положительным, костел сделают туристическим памятником архитектуры. 

Отмечается, что исследователи спросят у потомков Чарторыйских, которые сейчас живут в Польше, где перезахоронить княжескую семью. "Обратимся к самим представителям рода Чарторыйских, правительствам Польши и Украины с просьбой помочь финансово по реставрации как костела, так и усыпальницы", - рассказал один из специалистов.



Теги: Донбасс, исследования, открытие, захоронение
 
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