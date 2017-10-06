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ВАНДАЛЫ РАЗБИРАЮТ НА МЕТАЛЛ ЦЕЛЫЕ КЛАДБИЩА
Воровской кладбищенский бизнес перешел границы морали и человечности
В небольшом городке Украинск Донецкой области каждое кладбище носит отпечатки надругательства над могилами усопших. Практически везде имеются раскуроченные памятники, сорванные металлические оградки, негде не осталось ни одного железного элемента. Даже столики возле могил родственники теперь делают деревянные. Дабы не привлекать внимание металлоискателей.
Но с тем, что злоумышленники творят на кладбищах и воруют даже неказистые низенькие металлические оградки – местные жители так и не могут смириться. Реагируя на сообщения граждан, правоохранители Селидовского отделения полиции проводили на кладбищах Украинска рейды. Они «вычисляли» всех ранее судимых граждан, которые могли совершить акты вандализма над могилами усопших.
И вот на днях, проезжая через территорию кладбища, правоохранители увидели двоих мужчин с металлическими предметами в руках. Выяснилось, что это элементы ограждающего могилу заборчика. Его злоумышленники решили снять и продать на переработку как металлолом. Таким образом, мужчины стремились поправить материальное положение.
Ворами выявились местные жители 30 и 25 лет. В отношении злоумышленников полицейские открыли уголовное дело по ч.2 ст.297 «Надругательство над могилой, местом погребения или телом умершего». Мужчинам предположительно грозит до семи лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, кладбище, вандализм
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